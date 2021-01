Pogoda w Hiszpanii to "ewidentna anomalia". Madryt walczy ze skutkami śnieżycy

Jak przekazał w rozmowie z portalem Interia prof. Mirosław Miętus, ekspert IMGW, pogoda w Madrycie to "ewidentna anomalia".

Hiszpania jest rejonem ciepłym oraz suchym. Na Półwyspie Pirenejskim opady śniegu to rzadkość. Nic więc dziwnego, że zaskoczyły one Hiszpanów i wywołały zamieszanie. Jak dodał meteorolog, o tej porze roku w Hiszpanii temperatury wynoszą około 5-10 stopni Celsjusza. Niedawno zanotowano w tym kraju - 8 stopni Celsjusza.

Pogoda w Hiszpanii. Filomena odpowiedzialna za anomalię

Tak mroźnej zimy z intensywnymi opadami śniegu w Hiszpanii nie było od wielu lat . Śnieżyca spowodowała tam gigantyczne korki. Wiele kierowców porzuciło swoje samochody, aby w końcu wrócić do domów.

Władze Madrytu zawiesiły nawet opłaty za parkingi - przekazała hiszpańska prasa. Burmistrz Madrytu, José Luis Martínez-Almeida, poprosił także o to, żeby kierowcy nie przyjeżdżali na razie po swoje samochody, bo nadal trwa odśnieżanie. Intensywniejszy ruch mógłby spowodować większe problemy.

Do Madrytu dojechało już 90 ciężarówek, które przywiozło 3500 ton soli do sypania dróg skutych lodem. Jak przekazał hiszpański dziennik "El Mundo", w poniedziałek nadal nieprzejezdnych było 800 tras. Władze Madrytu poprosiły także mieszkańców o to, aby ci ograniczyli przemieszczanie się.