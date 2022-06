Dowódca pododdziału odsłania kulisy działania pułku Azow w Charkowie

Podkreśla, że pułk Azow od ośmiu lat robi wszystko, by Ukraina była bezpieczna, suwerenna, a jej granice nie były nienaruszane. - Każdy, kto ze śmiechem mówił o wojnie jeszcze kilka miesięcy temu i używał argumentów, że w XXI w. jest to niemożliwe, nie zdawał sobie sprawy z tego, co dzieje się w Donbasie. Tam od ośmiu lat trwa regularna wojna - dodaje.