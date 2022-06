Miliony Ukraińców nie wrócą do ojczyzny. Ogromny kryzys migracyjny w Europie

Margaritis Schinas przewiduje, że co najmniej od 2,5 do 3 milionów ukraińskich uchodźców nie wróci po wojnie do swojej ojczyzny. Jest to spowodowane właśnie tymi wyjątkowymi i bardzo dobrymi warunkami, jakie oferuje Unia Europejska. Natomiast Schinas nie interpretuje tej prognozy negatywnie. Wręcz przeciwnie. Upatruje w tym ogromną szansę dla unijnej gospodarki. Jego zdaniem wielu z migrantów to "wysoce wykształceni i wykwalifikowani ludzie", którzy mogą być w stanie wypełnić lukę, która pojawiła się w obliczu niżu demograficznego oraz braku specjalistów w niektórych sektorach. Wielu Ukraińców doskonale odnalazło się w nowym środowisku - udało im się dołączyć do diaspory ukraińskiej, znaleźć mieszkanie, pracę, wielu obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pomaga im, przyjmuje w swoich domach, sponsoruje, dzieci uczęszczają do szkół, posiadając cyfrowy dostęp do swoich programów nauczania. Nawet niski w Ukrainie poziom szczepień przeciwko koronawirusowi nie okazał się przeszkodą, ze względu na obecne nadwyżki szczepionek w krajach Unii Europejskiej.