Ojciec Tadeusz Rydzyk dostał miliony. Leszek Balcerowicz użył mocnych słów

Prof. Leszek Balcerowicz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski skomentował przyznanie 240 mln zł dofinansowania organizacjom związanym z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. - To jest nieprzyzwoite partyjniactwo. To jest kupowanie usług medialnych od określonych instytucji z nadzieją, że to się opłaci w liczbie głosów - skomentował były wicepremier. - Te pieniądze trafią do instytucji, co do których istnieje wiele zastrzeżeń - dodał Balcerowicz. - To pokazuje moralność PiS-u - powiedział gość Sebastiana Ogórka. Leszek Balcerowicz odniósł się także do ewentualnych działań rozdzielających relacje Kościół - państwo. - To jest tylko kwestia czasu. To się stanie. Im szybciej, tym lepiej - dodał profesor. - Doświadczenie pokazuje, że zmiany pokoleniowe mogą doprowadzić do bardzo szybkich zmian w całym społeczeństwie - stwierdził polityk. Leszek Balcerowicz odniósł się także to trwających protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. - Kto normalny w czasie pandemii wprowadza takie podziały i takie konflikty w społeczeństwie? To wystawia rachunek moralny Jarosławowi Kaczyńskiemu i ludziom, którzy mu służą - powiedział gość WP i dodał, że ma nadzieję, że niedługo ten "niemoralny reżim zostanie usunięty", a ci, którzy jemu służyli, poniosą odpowiedzialność.

