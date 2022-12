"Doprowadzone do półzapaści". Gorzkie słowa premiera o sądownictwie

- Większego chaosu i kłopotów, niż mamy obecnie w sądownictwie, już chyba mieć nie możemy (…). Sądownictwo zostało doprowadzone do stanu półzapaści i myślę, że będzie wegetowało do momentu, gdy nastąpi jakaś poprawa, a może i szersza zgoda na zmiany - mówi Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla tygodnika "Sieci". Premier odnosi się też do Donalda Tuska, nazywając go "smerfem Marudą".