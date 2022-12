Kaczyński atakuje "miastowych". Składa obietnice rolnikom [NA ŻYWO]

Kolejne propozycje dla rolników

Kolejne propozycje dla rolników złożył Henryk Kowalczyk. - Wojna za naszą wschodnią granicą wpływa na wzrost cen gazu, a jest on podstawowym surowcem do produkcji nawozów. Poprzez zapewnienie bezpieczeństwa od wiosny wprowadziliśmy dopłaty do nawozów - przekazał minister rolnictwa.