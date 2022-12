"Rozkręcali hucpę". Premier Morawiecki uderza w opozycję

Premier deklaruje pokorę

Morawiecki komentuje też wyniki sondaży. - Cały czas podchodzę do wszystkiego z pokorą, bo może być rożnie, to mam przekonanie, że to bardzo dobry punkt wyjścia do dalszej walki. Życzyłbym każdej partii politycznej takiej zadyszki po siedmiu latach rządzenia. To jest bardzo dobry punkt startu do wejścia na kolejny szczyt, trzecią kadencję. Ona jest absolutnie możliwa. Najważniejsze jest jednak oczywiście to, by nasze rządy były dobre dla Polaków. I jestem przekonany, że robimy wszystko, by takie były - zapewnia.