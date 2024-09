Doprowadził do śmiertelnego wypadku i uciekł. Absurdalne tłumaczenia

Do wypadku na drodze krajowej nr 10 w Sieklukach niedaleko Płońska przed godziną 20:00. Osobowy nissan wpadł do przydrożnego rowu i dachował. Śmierć na miejscu poniosła 49-letnia pasażerka auta, jego 52-kierowca z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Druga pasażerka, 47-letnia kobieta, nie odniosła obrażeń.