Dopadli pedofila na dworcu. Policjanci przyjechali na gotowe

W piątek 12 listopada mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty usiłowania nakłonienia małoletniej poniżej lat 15 do obcowania płciowego. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór kuratora i zakaz kontaktów oraz zbliżania się do pokrzywdzonej.