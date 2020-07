"Donaldzie Drogi, ogarnij się wreszcie!". Apel dziennikarza do Donalda Tuska

Apel Jacka Żakowskiego ukazał się w czwartkowym wydaniu "Gazety Wyborczej". Dziennikarz apeluje do szefa EPL, by "wreszcie się ogarnął". Chodzi o tolerowanie działań Viktora Orbana. Partia Fidesz, której przewodzi węgierski premier, należy do europejskiej formacji, którą kieruje Tusk .

Żakowski apeluje do byłego szefa Rady Europejskiej, żeby "zebrał się na odwagę" i postawił ultimatum pozostałym liderom EPL ultimatum: albo Tusk i PO, albo Orban i Fidesz. "Może im to uświadomi, że nie można mieć w jednym klubie oprawców i ofiar. Na coś trzeba się zdecydować" - zaznacza dziennikarz.

Żakowski nazywa Tuska polskim "totemem wolności i demokracji", a węgierskiego polityka "kieszonkowym Putinem". Żakowski namawia byłego polskiego premiera, by wziął pod uwagę to, co Orban zrobił z węgierskimi mediami, sądami, uniwersytetami i kulturą. "Jak się czujesz z tym, że robi to Twój partyjny kolega?" - pyta dziennikarz.