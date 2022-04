Donald Tusk znów żartuje. "Pewnie Pegasus nagrał"

Donald Tusk w Rzeszowie: to była wielka akcja niemalże przygotowana przez Rosję

- Spójrzmy też na Francję. Doszło tam do w czasie kampanii wyborczej do konfrontacji myślenia prorosyjskiego Le Pen i proeuropejskiego Macrona. Incydentem nie był też Brexit, ale wielka akcja niemalże przygotowana przez Rosję. To było spektakularne i oczywiste, niemal jak ślady aktywności rosyjskiej w kampanii Donalda Trumpa. I te ślady można prześledzić niemal we wszystkich krajach na świecie - mówił dalej Tusk.