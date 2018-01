"Donald Tusk nadal ma wpływ na polską politykę". Jarosław Wałęsa o nowej partii

Należałoby scalać podobne środowiska, szczególnie Platformę Obywatelską i Nowoczesną. Tego oczekują od nas wyborcy. Być może trzeba to zrobić pod nowym szyldem - mówi eurodeputowany PO Jarosław Wałęsa. - Donald Tusk łatwo zdobyłby szerokie poparcie - ocenia.

Czy Tusk tego chce?

Pytany o swoje plany polityczne, potwierdził, że nie planuje już startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Nie wiem jeszcze, czy wrócę do Gdańska jako kandydat PO na nowego prezydenta, czy tylko jako osoba prywatna - mówi syn byłego prezydenta, ujawniając, że do powrotu namawiał go m.in. Donald Tusk.