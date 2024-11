Donald Tusk dzwonił do Donalda Trumpa. "Trump dostał takich telefonów dużo"

- Jesteśmy jedyną w koalicji rządowej partią centroprawicową, czyli odpowiednikiem republikanów w USA. Co więcej Władysław Kosiniak-Kamysz jest nie tylko wicepremierem, ale i ministrem obrony, który jest odpowiedzialny za ogromny budżet, który częściowo jest wydawany w USA. Kosiniak-Kamysz utrzymuje bardzo bliskie kontakty ze swoimi odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych w związku z tym jest naturalnym partnerem do dyskusji i rozmów. Jeśli chodzi o podejście polityczne jest mu prawdopodobnie bliżej do Donalda Trumpa niż niektórym innym politykom w Polsce - stwierdził na antenie Polsat News Bartoszewski.