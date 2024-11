Harris zadzwoniła do Trumpa. Pogratulowała mu zwycięstwa

Jak przekazało źródło Associated Press, Harris zadzwoniła do Trumpa i pogratulowała mu zwycięstwa w wyborach. Podkreśliła, że istotne jest pokojowe przekazanie władzy.

Głosy oddane w amerykańskich wyborach prezydenckich wciąż są liczone. Już teraz jednak wiadomo, że Donald Trump zdobył co najmniej 291 głosów elektorskich. Do zwycięstwa potrzebnych jest 270.

Początkowo to Joe Biden miał starać się o reelekcję w wyborach prezydenckich. Wycofał się jednak z wyścigu do Białego Domu. Według wielu - wiązało się to z naciskami ze strony wysoko postawionych demokratów, którzy obawiali się, że problemy zdrowotne prezydenta nie pozwolą mu skutecznie prowadzić kampanii.