Donald Trump "sprzeda" Polskę? Prof. Dudek o możliwych scenariuszach

- Trump jest nieprzewidywalny i nie wiemy, jak bardzo on będzie negocjował z Putinem różne dalsze zmiany - ocenił profesor. - Nie wierzę jednak w to, że Trump zrobi drugą Jałtę i odda całą Europę Środkową Putinowi, bo Putin jest za słaby. On nie ma wystarczających sił. Gra się toczy o Ukrainę. Nie o nas, nie o kraje bałtyckie, tylko o Ukrainę - wyjaśnił prof. Dudek.