Wybory w USA. Eksperci: Walka może potrwać znacznie dłużej

Wprowadzenie Harris do kampanii ożywiło ją powiewem optymizmu i świeżości. - Harris tchnęła świeżość w kampanię. Rozbrzmiewają tu echa wcześniejszej kampanii wyborczej Baracka Obamy, a wprowadzenie byłego prezydenta do walki o poparcie dla Kamali Harris wzmocniło ją wśród osób, które pamiętają pozytywny przekaz Obamy - owo słynne "Yes, we can" - podkreśla dr Damski.