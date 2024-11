Niemcy wskazali, czyja wygrana w USA byłaby "mniejszym złem"

W artykule podkreślono, że żaden z kandydatów nie jest "prawdziwym transatlantystą". Gazeta wskazuje, że osoby zajmujące się bezpieczeństwem w Europie mają coraz mniej złudzeń co do niezawodności USA w przyszłych kryzysach. "U Harris pozostaje to niejasne. A na Trumpie nie można polegać" – pisze "Die Welt".