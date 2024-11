Zrozumieć wyborców Trumpa [OPINIA]

A dlaczego na tym podziale zyskuje Trump, choć trudno uznać go za najlepszego reprezentanta konserwatywnej strony "wojny kultur"? Bo jest skuteczny czy, ujmując to po dziennikarsku, "dowozi obietnice". Można uważać go za mizogina, pozera i przemocowca (bo w wielu kwestiach nim jest), a jednocześnie to on zmienił - łamiąc pewien zwyczaj polityczny i prawny - skład Sądu Najwyższego w kierunku konserwatywnym, co doprowadziło do obalenia wyroku Roe kontra Wade i stwierdzenia, że aborcja nie jest prawem na poziomie federalnym. On uczestniczył w marszach pro life i wygłaszał w ich trakcie jednoznaczne przemówienia, co także przysporzyło mu sporo sympatii po tej stronie amerykańskiej debaty.