Donald Trump: czasami warto odejść od stołu podczas rozmów

Nasze relacje z Kim Dzong Unem są dobre, ale zdecydowaliśmy, że nie będziemy podejmować na razie żadnych decyzji - powiedział Donald Trump po tym, jak jego urzędnicy ogłosili - wcześniejsze niż planowano - zakończenie szczytu.

- Po prostu się lubimy - odpowiedział prezydent USA na pytanie o to, co łączyć go może z Kim Dzong Unem, "człowiekiem z innego świata".

Niespodziewany komunikat

Brak porozumienia już wcześniej przewidywała część komentatorów. Choć większość sceptycznie podchodziła do możliwości przełomu ws. broni atomowej, to wielu obserwatorów liczyło na cień porozumienia co do deklaracji o zakończeniu wojny koreańskiej z lat 1950-1953. Nadzieje wiązano też z dalszymi działaniami na rzecz uruchomienia biur łącznikowych.