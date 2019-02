Szczyt Kim-Trump zakończył się bez porozumienia

Rozmowy między Donaldem Trumpem i Kim Dzong Unem zakończyły się wcześniej niż planowano. "Na szczycie przywódców USA i KRLD w Hanoi nie osiągnięto porozumienia" - ogłosił Biały Dom.

Prezydent USA Donald Trump i przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un opuścili miejsce spotkania w Hanoi wcześniej niż zakładał to program. Trwają przygotowania do konferencji prasowej przywódcy Stanów Zjednoczonych.

Rozwiane nadzieje

Brak porozumienia już wcześniej przewidywała część komentatorów. Choć większość sceptycznie podchodziła do możliwości przełomu ws. broni atomowej, to wielu obserwatorów liczyło na cień porozumienia co do deklaracji o zakończeniu wojny koreańskiej z lat 1950-1953. Nadzieje wiązano też z dalszymi działaniami na rzecz uruchomienia biur łącznikowych.