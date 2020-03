Dominik Tarczyński odpowiada Stefanowi Michnikowi. "Przeproś i błagaj o przebaczenie!"

Dominik Tarczyński reaguje na słowa Stefana Michnika po publikacji Wirtualnej Polski. Stefan Michnik odniósł się do spotkania europosła PiS z jego przyrodnim bratem, Adamem.

- Adam nie ma nic wspólnego z moją sprawą - powiedział reporterce Wirtualnej Polski Magdzie Mieśnik Stefan Michnik. - Słyszałem, że jest za to atakowany. Adam za mnie nie może odpowiadać, tak jak ja nie mogę odpowiadać za Adama. To trudno sobie wyobrazić. Ale jeśli ktoś chce sobie na tym robić akcent polityczny... i jak to zostanie przyjęte, to już inna sprawa - dodał.