Stefan Michnik do posła Tarczyńskiego: "Adam za mnie nie może odpowiadać, tak jak ja nie mogę odpowiadać za Adama"

Kilka dni temu europoseł PiS Dominik Tarczyński i Adam Michnik przypadkowo wpadli na siebie w pociągu. Tarczyński nagrał i we wtorek zamieścił krótki klip na Twitterze , jak agresywnie zaczepia redaktora naczelnego. Adam Michnik nie odpowiedział na zaczepki, jednak polityk PiS nie ustawał. „Pan pozdrowi brata, panie redaktorze. Zabrakło panu języka tym razem? Do posła się pan boi odezwać? Pozdrowienia pan przekaże dla brata, a jak nie, to ja przekażę” - atakował europoseł.

- Adam nie ma nic wspólnego z moją sprawą - mówi Wirtualnej Polsce Stefan Michnik. - Słyszałem, że jest za to atakowany. Adam za mnie nie może odpowiadać, tak jak ja nie mogę odpowiadać za Adama. To trudno sobie wyobrazić. Ale jeśli ktoś chce sobie na tym robić akcent polityczny... i jak to zostanie przyjęte, to już inna sprawa.

Zapytaliśmy również o komentarz do nowych pomysłów, żeby go sprowadzić do Polski i osądzić:

- To, co polskie władze robią w mojej sprawie, mnie nie interesuje. Wiem, co zdecydowała Szwecja. Jestem obywatelem Szwecji i temu prawu podlegam - mówi nam Stefan Michnik. - Co mam odpowiedzieć na te ataki? Cokolwiek bym powiedział, to i tak nie ma to sensu. Wszystkie sądy wydały już odpowiednie decyzje w mojej sprawie. Żądanie, żeby mnie wydali Polsce, nie ma podstaw. Reszta mnie nie interesuje.