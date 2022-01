Willa w Rzymie idzie pod młotek za 500 mln euro. Ma sufit słynny na cały świat

Cena wyjściowa willi to 500 milionów euro

Równie ciekawe, co wyposażenie tego obiektu dla konesera antyków, może dla znawcy współczesnych światowych celebrytów być postać pozbywającej się tego majątku celebrytki. Rita Jenrette, która rozstaje się teraz z zabytkową willą należącą przez 400 lat do rodzinnego majątku jej zmarłego męża, to skandalistka, była żona skompromitowanego kongresmena i jedna z modelek "Playboya". Teraz jest nowojorską brokerką nieruchomości, zatem na sprzedaży tego bardzo drogiego domu z pewnością nie straci ani euro.