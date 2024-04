Dobra zmiana kodeksu karnego czy "uśmiechnięta cenzura"? [OPINIA]

Tu jednak warto postawić pytania: co złego jest w tym, że odpowiedzialności karnej podlegać będą publicznie prezentujący swoje tezy nienawistnicy? Czy możemy się zgodzić co do tego, że wszelkie uprzedzenia są niewłaściwe, a te wobec osób z jakichś przyczyn słabszych, bo do tego zazwyczaj sprowadza się bycie w mniejszości, zasługują na szczególne potępienie?