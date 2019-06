Do protestu 13-latki ws. klimatu dołącza córka Adamowiczów

Do protestującej przed Sejmem 13-letniej Ingi dołączy w piątek grupa nastolatków z Pomorza. Wśród nich będzie Antonina Adamowicz, córka tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska.

Inga Zasowska rozpoczęła "strajk klimatyczny" przed Sejmem w połowie czerwca w proteście przeciw zablokowaniu pakietu klimatycznego przez Polskę. Przed gmach parlamentu 13-latka zamierza przychodzić co piątek aż do początku sejmowych wakacji, czyli do końca lipca. Nastolatka otrzymała wiele słów wsparcia, a teraz jej akcja rozszerzy się o Gdańsk.