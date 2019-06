13-latka protestuje przed Sejmem. Wsparła ją nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla

Inga Zasowska rozpoczęła "strajk klimatyczny" przed Sejmem. Przed budynek zamierza przychodzić co piątek aż do początku sejmowych wakacji. W mediach społecznościowych wsparła ją jej idolka ze Szwecji, która zorganizowała podobny protest przed tamtejszym parlamentem.

13-latka w piątek rozpoczęła przed budynkiem Sejmu "strajk klimatyczny". To reakcja na zablokowanie pakietu klimatycznego przez nasz kraj. Inga Zasowska zamierza protestować co piątek przez cały lipiec. Działanie nastolatki ściągnęło na nią falę krytyki. Zadrwił z niej m.in. poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk. Wpis polityka spotkał się z potępieniem.

Wsparcia nastolatce udzieliła w mediach społecznościowych jej idolka, Greta Thunberg. Szwedka zorganizowała podobny protest przed tamtejszym parlamentem. Swoim zachowaniem zainspirowała ruch młodzieży w całej Europie. 16-latka została nawet nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Wystąpiła również w Katowicach na konferencji ONZ poświęconej zmianom klimatu.

"To 13-letnia Inga Zasowska. Prowadzi wakacyjny strajk w sprawie klimatu przed polskim parlamentem. Jest prawdziwą bohaterką, walczącą o przyszłość każdego. Za to co robi, otrzymała niewiarygodną ilość nienawiści. Proszę, daj jej - i wszystkim innym w jej sytuacji - pełne wsparcie" - napisała na Twitterze Greta Thunberg.