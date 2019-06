"Wakacyjny strajk klimatyczny" 13-latki przed Sejmem

13-letnia Inga Zasowska z Grodziska Mazowieckiego rozpoczęła "strajk klimatyczny" przed gmachem Sejmu. To reakcja dziewczynki na zablokowanie pakietu klimatycznego, który odrzuciły Polska, Węgry, Czechy i Estonia.

- Boję się o swoją przyszłość. O to, że w naszym klimacie będzie coraz więcej nieprzewidywalnych zjawisk, ale także martwię się o to, że inne rejony świata staną się niezdatne do zamieszkania - mówi Inga w rozmowie z portalem Noizz.pl.

Dziewczyna zamierza protestować co piątek przez cały lipiec, aż do początku sejmowych wakacji. Przyznaje, że nie wierzy, by wielu osobom chciało się protestować wraz z nią, jednak liczy, że dołączy do niej kilku rówieśników. Ma również nadzieję na rozmowę o klimacie z politykami.