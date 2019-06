Marek Kuchciński chwali się poparciem notowań Sejmu. "Odzwierciedlenie reform i programów PiS"

Marszałek Sejmu pochwalił się oceną działalności niższej izby parlamentu. Notowania są najwyższe od 18 lat. Wymienił przy tym 500+ na drugie dziecko czy trzynastą emeryturę dla seniorów. "Polakom żyje się lżej i lepiej" - przekonuje.

Pozytywnie o działalności Sejmu wyraża się 35 proc. badanych - wynika z corocznego badania CBOS-u. To najwyższa ocena od 18 lat. Do wyniku odniósł się Marek Kuchciński. "To odzwierciedlenie zadowolenia społeczeństwa z wprowadzanych przez PiS reform i programów społecznych. Sejm w wielkim stopniu przyczynił się do tego, że Polakom naprawdę żyje się lepiej" - napisał na Twitterze marszałek Sejmu.