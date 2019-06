Poseł Zjednoczonej Prawicy o 13-letniej Indze. "Trudno o niej powiedzieć rezolutna"

Klimatyczny protest 13-letniej Ingi przed Sejmem ściągnął na nastolatkę falę krytyki. Na temat "rezolucji" dziewczynki spekulował m.in. poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk.

"Trudno o tej dziewczynce powiedzieć: 'rezolutna'. Równie trudno uwierzyć, że to jej własna inicjatywa." - w ten sposób poseł ocenił wypowiedź Ingi Zasowskiej przed kamerami TVP. Na nagraniu dziewczyna odpowiada na pytania reportera w nieśmiały i niewyraźy sposób.

Swoim zachowaniem Thunberg zainspirowała ruch młodzieży w całej Europie. Przemawiała m.in. w Bundestagu, brytyjskiej Izbie Gmin i Parlamencie Europejskim, spotkała się z papieżem Franciszkiem i ostatnio została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

Podobnie jak w przypadku Grety, protest Ingi spotkał się z krytyką i drwinami komentatorów, którzy wytykają jej naśladownictwo oraz fakt, że do protestu namówiła ją zaangażowana w sprawy klimatu matka.

Kamil Bortniczuk to poseł partii Porozumienie Jarosława Gowina, wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy. W wyborach parlamentarnych w okręgu opolskim zdobył 2564 głosy, co nie dało mu mandatu w Sejmie. Otrzymał go dopiero w 2018 roku po tym, jak poseł z jego okręgu Bartłomiej Stawiarski zrezygnował z miejsca w Sejmie na rzecz pozycji burmistrza Namysłowa.