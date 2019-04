Greta Thunberg. 16-letnia "prorokini", która beszta polityków i wkurza prawicę.

Rozpoczęła europejski protest, spotkała się z papieżem, występowała w parlamentach i na międzynarodowych zgromadzeniach. Wszędzie głosząc jedno przesłanie do decydentów: kradniecie nam przyszłość. 16-letnia Szwedka z zespołem Aspergera stała się globalną ikoną walki ze zmianami klimatu.

- Mówicie, że kochacie swoje dzieci ponad wszystko, a mimo to kradniecie im przyszłość na ich oczach. Dopóki nie zaczniecie skupiać się na tym, co trzeba zrobić, zamiast na tym, co jest politycznie możliwe, nie będzie żadnej nadziei - powiedziała we wtorek w brytyjskiej Izbie Gmin Greta Thunberg.