Mateusz Morawiecki: wariant z Donaldem Tuskiem nie jest brany pod uwagę na poważnie

Ten wariant nie jest na poważnie brany przez nikogo - tak premier Mateusz Morawiecki odpowiedział na pytanie, czy Donald Tusk mógłby zostać szefem KE. Szef rządu ocenił ostatnią aktywność RPO.

- Żaden z dotychczasowych kandydatów na szefa Komisji Europejskiej nie został zaakceptowany. Potrzeba kompromisu. Trwają rozmowy. Za 10 dni spotykamy się i może dojdzie do kompromisu - powiedział premier Mateusz Morawiecki na antenie RMF FM o dyskusji w europarlamencie o obsadzie stanowisk w nowej kadencji.

Odnosząc się do kontynuowania swojej pracy po ew. wygranej wyborów, szef rządu zaznaczył, że będzie to decyzja kierownictwa politycznego. - Chciałbym zawalczyć tam, gdzie się najlepiej przydam PiS - wyjaśnił, dopytywany, z którego okręgu zamierza startować jesienią.

Premier pytany był również o oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. oceny działań służb podczas zatrzymania i przesłuchiwania Jakuba A., podejrzanego o zamordowanie 10-latki z Dolnego Śląska. - To jest właśnie świat postawiony na głowie, to co Adam Bodnar przedstawił - stwierdził Morawiecki.