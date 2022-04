Do podziału tort z ropy i gazu. Bez Rosji się nie uda

Niczym nadzwyczajnym w kraju nie jest też sytuacja, że olej silnikowy lub nowy akumulator samochodowy można kupić w lodziarni lub restauracji. Każdy sprzedaje to, do czego udaje mu się dobić. Kolejki do stacji benzynowych nie raz są gigantyczne. Na wielu obszarach dostępność benzyny i oleju napędowego jest mała, bo bardziej opłaca się go przemycać do Kolumbii niż sprzedawać w kraju. Przerwy w dostawach prądu nie są niczym nadzwyczajnym. Zdarzało się, że trwały całymi dniami. Na masową skalę stało się tak np. w marcu 2019 roku. Od 7 do 14 marca prądu nie było w większości kraju.