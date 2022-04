Atak na noblistę. Dmitrij Muratow został zaatakowany w Rosji. Opublikowano zdjęcia

Dmitrij Muratow, noblista i redaktor naczelny niezależnego dziennika "Nowaja Gazieta", został napadnięty w pociągu jadącym do Samary. Nieznani sprawcy oblali go czerwoną farbą z acetonem. - Muratow, to za naszych chłopaków - krzyczeli sprawcy w kierunku laureata Pokojowej Nagrody Nobla.