Morawiecki: czas odejść od polityki tchórzostwa

- Dziś najważniejsze, by przemówić wszystkim do rozsądku tym w Europie. Zachodniej i Wschodniej. Szczególnie na Węgrzech. Jeśli ktoś dziś nie zauważa zbrodni rosyjskich w Ukrainie, nie nazywa ich po imieniu, to to jest błąd i trzeba się z tego jak najszybciej wycofać. Nie ma na to naszego przyzwolenia - zapewniał później Morawiecki.