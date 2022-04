Dmitrij Miedwiediew kpi z Europejczyków. "Nie pociągną nawet tydzień bez rosyjskiego gazu"

Miedwiediew napisał na Telegramie, że Komisja Europejska zezwoliła na zapłatę za rosyjski gaz w rublach, bo dba o swoje interesy. "Cenimy elastyczność naszych partnerów" - to zdanie opatrzył emotikonami, które potwierdzają, że to szyderstwo - skwitował bowiem ten fragment swojego wpisu wizerunkiem klauna i roześmianą do łez "buźką’. Wyśmiał Europejczyków, że bez rosyjskiego gazu nie przeżyją nawet tygodnia.