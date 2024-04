Dlaczego Izrael nie przeprasza? Polska nie jest jedyna

W programie "Newsroom WP" dr Agnieszka Bryc (UMK) i Jerzy Marek Nowakowski (były ambasador RP na Łotwie i w Armenii) zgodnie stwierdzili, że ambasador Izraela Jakow Liwne nie przeprosił za śmierć polskiego wolontariusza, bo miał takie instrukcje od swojego rządu. - Linia oficjalna Izraela jest taka, że był to wypadek. Wobec tego Netanjahu nie przepraszał ani Brytyjczyków, ani Amerykanów, ani Australijczyków (...). Prawdopodobnie jest to łgarstwo. Wygląda na to, że był to atak zaplanowany. Najpewniej dokonano brutalnego morderstwa wolontariuszy - ocenił Nowakowski.

Rozwiń