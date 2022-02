Dinozaur w żołądku krokodyla. Zaskakujące odkrycie w skamielinie sprzed 95 mln lat

To pierwszy taki przypadek w Australii. Paleontolodzy odkryli nowy gatunek krokodyla, którego ostatnim posiłkiem był mały dinozaur. Skamielina krokodyla confractosuchus sauroktonos została odnaleziona w 2010 r. w pobliżu Winton w stanie Queensland, w północno-wschodniej Australii. Badacze oszacowali, że liczy ok. 95 mln lat. Naukowcy byli zaskoczeni, gdy wewnątrz skamieliny prehistorycznego krokodyla odkryli fragment szkieletu młodego dinozaura z grupy ornitopodów. Samo poskładanie jego kości zajęło ponad 6 lat. Szkielet był zbyt kruchy, by można było go klasycznie wydobyć z ziemi. Przez kolejne lata trwały dalsze badania i analizy. Naukowcy wykorzystali najnowsze technologie skanowania do identyfikacji i poskładania kości. Na tej podstawie stworzono trójwymiarowy model. Zachowało się ok. 35 proc. szkieletu, w tym prawie kompletna czaszka drapieżnika. Krokodyl mierzył ok. 2,5 m, a jego niewielka ofiara ważyła ok. 1,7 kg. To pierwsze szczątki ornitopoda w tym regionie i pierwszy dowód na to, że krokodyle zjadały dinozaury w Australii. Dr Matt White z muzeum Australian Age of Dinosaurs w Winton przyznał, że to niezwykłe odkrycie. - Ten prehistoryczny krokodyl i jego ostatni posiłek będą dostarczać nam wskazówek na temat relacji i zachowań zwierząt, które żyły w Australii miliony lat temu – podsumował ekspert.