"Die Welt" o uchodźcach przy polskiej granicy: Polska chce pokazać siłę

"Die Welt" cytuje eksperta Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciecha Kononczuka, który ocenia, że "mamy do czynienia z minikryzysem migracyjnym", który jednak działa destabilizująco, bo sytuacja w Usnarzu Górnym podgrzewa dyskusję. "Można sobie wyobrazić, że dojdzie do chaosu na granicy, gdy pracownicy organizacji pozarządowych albo pojedynczy posłowie przeciwstawią się straży granicznej i wejdą na terytorium Białorusi" – ocenia ekspert. Za pomocą tego argumentu polskie władze uzasadniają swoje stanowisko, by nikogo nie dopuszczać do uchodźców.