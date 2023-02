Polacy się zbroją. Gwałtowny wzrost

Broń nie tylko u kolekcjonerów i sportowców

O ocenę zainteresowania Polaków bronią został zapytany również były oficer JW GROM, Marian Ślimak. Mężczyzna pozytywnie określa wzrost liczby wydawanych pozwoleń na broń. - Owszem, broń kolekcjonerska nie jest tylko do powieszenia na ścianie. Czy to groźne? Jak popatrzymy na statystyki policyjne, gdy dochodzi do przestępstw z użyciem broni, to wykorzystywana jest ta nabyta nielegalnie.