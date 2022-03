Będzie łatwiej o dostęp do broni? Jest deklaracja rzecznika rządu

Rzecznik rządu Piotr Mueller był w środę gościem programu Sedno Sprawy w Radiu Plus. Pytano go między innymi o stosunek rządu do projektu ustawy o broni i amunicji, niedawno złożonego w Sejmie przez posłów PiS i Kukiz‘15. Zakłada on uproszczenie procedury uzyskiwania pozwolenia na broń.