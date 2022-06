Desperacja Rosji. Tak manipuluje przy naborze do wojska

Rośnie desperacja Rosji

Jak zauważyli eksperci z amerykańskiego instytutu, we wtorek rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe na Białorusi, ale mało prawdopodobne jest to, by kraj ten przystąpił do wojny po stronie Ukrainy. Walce z sąsiednim narodem sprzeciwia się zdecydowana większość społeczeństwa, co mogłoby wywołać niepokoje wśród Białorusinów i doprowadzić do protestów przeciwko Alaksandrze Łukaszence.