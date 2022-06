Masowa mobilizacja w Rosji? Putin przeciwny

Walki w Siewierodoniecku i Toszkiwce

W środę rano ukraiński sztab przekazał, że żołnierze zmusili Rosjan do odwrotu na dwóch kierunkach działań zbrojnych w obwodzie donieckim na południowym wschodzie kraju. "W okolicach miejscowości Nowopawliwka i Bachmut Ukraińcy odparli natarcie nieprzyjaciela i zmusili go do wycofania się na wcześniejsze pozycje" - podał sztab.