Depresja Żuław. Albo inwestycje, albo Elbląg zaleje woda

Te tereny w dyskusjach na temat wielkich inwestycji przewijały się głównie za sprawą przekopu Mierzei Wiślanej, a ostatnio również toru wodnego prowadzącego do portu, na którego pogłębienie ogłoszono niedawno (ponownie) przetarg . O ile połączenie elbląskiego portu solidną drogą wodną z morzem wydaje się już tylko kwestią czasu, to nadal nie ma gwarancji, że miasto i pobliskie gminy nie będą zalewane.

Kluczem do tej ochrony ma być zapewnienie corocznego wpływu co najmniej 165 mln zł, które będą służyły m.in. zabezpieczeniu wałów. Ta kwota wynika z wyliczeń Wód Polskich i przyjmuje się ją jako minimum. Pozwoliłaby utrzymywać całą infrastrukturę w należytym stanie i regularnie ją odnawiać.

Jak zaznacza senator, na Żuławach najbardziej zagrożony powodzią jest rejon elbląski. Północny wiatr, gdy powoduje cofkę, potrafi doprowadzić do zagrożenia powodziowego nawet w ciągu jednej doby. A jeśli cofka wystąpiłaby w okresie, gdy nastąpi odwilż i topnienie śniegu, to Elbląg może być w tarapatach, szczególnie jego najstarsza część, położona przy rzece.

- Możemy się cieszyć, że nie dosięgnęła nas żadna powódź w ostatnich latach. U nas sytuacja byłaby o tyle trudna, że ta woda sama by nie spłynęła z niektórych terenów - zauważa Wcisła, nawiązując do faktu, że niemal 30 proc. Żuław znajduje się na terenach depresyjnych. - Wiem, że są naukowcy, którzy twierdzą, że nie ma co ratować Żuław, bo i tak w końcu ulegną zatopieniu. Ale ja tych ludzi odsyłam do Holandii, gdzie tam sobie z tym radzą.