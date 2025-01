Cofka postraszyła kurorty. Naukowiec wyjaśnia, na czym polega

- Zimą to normalne zjawisko w Polsce. Tak, jak wiosną mamy falę wezbrań roztopowych, latem opadowych, tak jesienią i zimą pojawiają się tzw. wezbrania sztormowe. Nie polega to na tym, że sztorm niszczy wybrzeże, tylko że on uniemożliwia odpływ wód rzecznych do Bałtyku. One się wtedy cofają. Dotyczy to m.in. Żuław czy Zalewu Szczecińskiego, gdzie cofka może sięgać aż do Szczecina. 15 października 2009 r. wystąpiła powódź sztormowa w Szczecinie. Silne wiatry i falowanie na Morzu Bałtyckim spowodowały, że Odra nie mogła odprowadzać wody, przez to spiętrzył się Zalew Szczeciński, a woda wylała aż w Szczecinie - mówi dr Lenartowicz.