Demonstracja solidarności z Ukrainą. "Krew ratuje więcej żyć niż karabiny"

W niedzielę pod kolumną Zygmunta zebrało się kilkaset osób. Przyszli na plac Zamkowy w jednym celu – chcieli sprzeciwić się planowanej agresji Rosji na Ukrainę. Jednym z przemawiających był ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia. - Będziemy walczyć o swoją ojczyznę, ale zrobimy wszystko, by do tej wojny nie doszło. Sytuacja jest ciężka, ale wciąż nie ma wymiany ognia. Moskwa i Putin muszą zobaczyć, że jest nas wielu. Że mamy swoją wizję spokojnej Europy. Być może będziemy potrzebować więcej czasu, by wytrzymać presję, ale nie pozwolimy na zajęcie Ukrainy. Celem Putina jest powrót imperium rosyjskiego. Ale nie uda mu się to, jeśli będziemy zjednoczeni - przekonywał.