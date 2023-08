Dementi z PiS. Reagują po słowach swojego kluczowego posła

- Nikt niczego nie odpuszcza. Elementem bezpieczeństwa Polaków jest transparentność, a komisja ds. weryfikacji służb rosyjskich w Polsce - tzw. LexAntyPutin - ma być jednym z gwarantów, który wyeliminuje wpływy rosyjskiej agentury z Polski. Dążymy do tego, by taka komisja powstała. Jak będzie ogłoszony termin zgłoszeń członków do tej komisji, PiS przedstawi swoich kandydatów. W tej chwili prowadzimy rozmowy w tej sprawie - podkreślił.