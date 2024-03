Deklaracja Czarnka. Nie wykluczył opuszczenia PiS

- Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, tak krytycznie oceniają kierownictwo, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy - komentował na antenie RMF FM poseł PiS Michał Dworczyk, dodając, że "dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego".