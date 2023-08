Deepfake w kampanii? PO nie zamierza zwalniać. "Mamy podkładkę od prawników"

Z kolei dziennikarka technologiczna Sylwia Czubkowska podkreśliła, że "gdy wykorzystuje się AI do sztucznego generowania głosu, szczególnie polityka, to trzeba to jasno i wyraźnie oznaczyć". "Inaczej przykłada się rękę do niebezpiecznej zabawy w generowanie półprawd i deepfake'ów politycznych" - stwierdziła. Takie oznaczenia zaczęły się pojawiać w kolejnych spotach PO, w pierwszych nie były widoczne.