Decyzja ws. Giertycha. Senator KO potwierdza

Jadwiga Rotnicka potwierdziła chęć startu do Senatu z okręgu poznańskiego. Z tego okręgu, jako kandydat opozycji, chciał startować Roman Giertych. Senator KO Bogdan Zdrojewski przyznał w programie "Tłit", że Giertych jest gotów na start z innego okręgu. Michał Wróblewski pytał czy wystartuje z okręgów na wschodzie kraju. - Nie będę wskazywać regionu, bo to nie jest przesądzone, ale kierunek pana myślenia jest prawidłowy. Dla nas kluczowa jest następująca sytuacja: mamy 49 senatorów KO i oni dostali gwarancję startu w swoich okręgach wyborczych. Jeżeli chodzi o okręgi KO to jest ich jeszcze 15. Mamy 65 okręgów, w których powinni dominować kandydaci KO. Są też okręgi Lewicy, PSL-u i jeden okręg Polski 2050, w Lublinie, tam jest senator Jacek Bury. Mamy 10 okręgów wolnych i one się w tej chwili rozstrzygają. W niektórych wypadkach będą potrzebne sondaże, żeby ocenić, który kandydat ma największe szanse - mówił Bogdan Zdrojewski.

