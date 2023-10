Debata w PE. Prawicowe europosłanki bronią Polski

Europosłanki bronią Polski

Polski broniła natomiast Irlandzka europosłanka Clare Daly. Polityk, która niegdyś zasłynęła z potępienia sankcji na Rosję, stwierdziła, że choć nie jest "fanką rządu polskiego", to uważa, że debata w PE jest wykorzystywana do ingerowania w kampanię wyborczą w Polsce i z wyjaśnianiem tej sprawy należało poczekać, lub przeprowadzić to w inny sposób.